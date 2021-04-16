Adıyaman'da kayalıkların arasında bulunan alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti
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Adıyaman'da kayalıkların arasında bulunan alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'da kayalıkların arasında bulunan alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da kayıp olarak aranan ve dün kayalıkların arasına sıkışmış halde bulunan 81 yaşındaki alzaymır hastası Hanım Bağcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da kayıp olarak aranan ve dün kayalıkların arasına sıkışmış halde bulunan 81 yaşındaki alzaymır hastası Hanım Bağcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki evinden 3 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve dün Karadağ ormanlık alanındaki kayalıklar arasında bulunan Bağcı, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bağcı'nın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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