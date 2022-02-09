Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı, Beybostan köyü Baltepe mevkiinde, Abdullah Aslan'a ait 2 keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı.

Aslan, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, halat yardımıyla kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Abdullah Aslan, Adıyaman, AFAD, Güncel, Haberler

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