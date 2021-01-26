Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
26.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:01
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde, Mehmet Konukçu'ya ait sürüden ayrılan 2 keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı.
Konukçu, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, halat yardımıyla kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı