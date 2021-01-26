Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

26.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:01

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde, Mehmet Konukçu'ya ait sürüden ayrılan 2 keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı.

Konukçu, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, halat yardımıyla kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kavga Beşiktaş Instagram Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 20:00:34. #1.16#
title