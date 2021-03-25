ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
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ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da kavga 5 yaralıADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da kavga 5 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme- tokat ve taşlarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi çağrılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı
ADIYAMAN Adıyaman'da kavga 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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