ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI
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ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan M.G. ve E.G., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise polislerce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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