Adıyaman'da kavga: 2 yaralı Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir binada komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA