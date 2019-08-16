Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

16.08.2019 01:41

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada baba ve oğul oldukları öğrenilen M.G. ile A.R.G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları ileri sürülen H.K. ile R.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA