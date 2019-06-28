Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Karapınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şahin B, bıçakla Faik B'yi bacağından yaraladı. Mehmet B. ise darp sonucu yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet B. ile Şahin B, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA