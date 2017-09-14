Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye arkasında iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.