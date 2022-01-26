Adıyaman'da karla mücadele sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da karla mücadele sürüyor

Adıyaman'da karla mücadele sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AKEDAŞ ekipleri ilçede arıza yaşanmaması için elektrik direklerinde biriken karları temizledi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AKEDAŞ ekipleri ilçede arıza yaşanmaması için elektrik direklerinde biriken karları temizledi.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle elektrik iletkenlerinde kar birikimi meydana geldi.

AKEDAŞ ekipleri ilçede herhangi bir elektrik kesintisi olmaması için iletkenlerde biriken karlar temizlendi.

AKEDAŞ Gölbaşı İşletme Şefi Bayram Acar, elektrik kesintisinin yaşanmaması için kar yağışından itibaren sürekli olarak sahada olduklarını belirterek, elektrik iletim hatlarında ekiplerin dikkatli bir şekilde temizleme ve bakım çalışması yaptığını söyledi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title