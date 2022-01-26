Adıyaman'da karla mücadele sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AKEDAŞ ekipleri ilçede arıza yaşanmaması için elektrik direklerinde biriken karları temizledi.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle elektrik iletkenlerinde kar birikimi meydana geldi.

AKEDAŞ ekipleri ilçede herhangi bir elektrik kesintisi olmaması için iletkenlerde biriken karlar temizlendi.

AKEDAŞ Gölbaşı İşletme Şefi Bayram Acar, elektrik kesintisinin yaşanmaması için kar yağışından itibaren sürekli olarak sahada olduklarını belirterek, elektrik iletim hatlarında ekiplerin dikkatli bir şekilde temizleme ve bakım çalışması yaptığını söyledi.