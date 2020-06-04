Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
04.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:18
Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Mustafa Ç. ve Mehmet Ç. darp sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA