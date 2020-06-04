Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 2 yaralı Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa Ç. ve Mehmet Ç. darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA