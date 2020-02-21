Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46

Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Z.B. yanında bulundurduğu İngiliz anahtarıyla A.B'yi vücudunun çeşitli yerinden darp etti.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Z.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA