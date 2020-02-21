Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı - Haber

Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46
Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Z.B. yanında bulundurduğu İngiliz anahtarıyla A.B'yi vücudunun çeşitli yerinden darp etti.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Z.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler