Adıyaman'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

02.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:14

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kardan kapanan yolları açtı.

İlçede dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede, ulaşımın aksamaması için hummalı çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde ilçedeki kapalı yollarda ulaşım sağlandı.

Kaynak: AA