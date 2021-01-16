Adıyaman'da kardan kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı
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Adıyaman'da kardan kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı

16.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:42
Adıyaman'da kardan kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Sincik ilçelerinde toplam 35 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.

Erdoğan, ekiplerin kar açma çalışması sonrası 35 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirterek, olası bir olumsuzluğa karşı ekiplerinin hazır şekilde beklediğini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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