Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü

Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sarıharman köyünde yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Zahide Yücel (84) ile kocası Mehmet Yücel'in (83) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü

Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title