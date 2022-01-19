Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarıharman köyünde yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Zahide Yücel (84) ile kocası Mehmet Yücel'in (83) cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.