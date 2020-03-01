Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Göktaş'ın (51) evine giden yakınları, Göktaş'ı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Göktaş'ın öldüğünü belirledi.
Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen Göktaş'ın cesedi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA