Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
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Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

01.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:30
Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Göktaş'ın (51) evine giden yakınları, Göktaş'ı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Göktaş'ın öldüğünü belirledi.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen Göktaş'ın cesedi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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