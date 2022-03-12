Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 3 Suriye uyruklu karbonmonoksit gazından zehirlendi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 3 Suriye uyruklu karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli İbrahim İ, Vefa R. ve Eya İbrahim A. evlerinde yarı baygın bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 Suriye uyruklu tedavi altına alındı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel