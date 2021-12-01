Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Fadima Arbas'ı baygın halde bulan yakınları 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit ettiği 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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