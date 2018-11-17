Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu 3 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde bir evde yaşayan Suriyeli aileden Sene el Reco (29), Ali Bilal (30) ve Ömer Ali Bilal (12), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sağlık ekiplerinin Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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