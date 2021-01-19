Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

19.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:05

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaşayan baba Orhan, anne Saniye, çocukları Yasin ve Halis G. sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, aileyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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