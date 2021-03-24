Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

24.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:00
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılin köyünde aynı aileden C.S. Ş.S. ve Ü.S. sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Mesut Bakkal Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:02:14. #1.15#
title