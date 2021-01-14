Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

14.01.2021 01:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:43

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Köseler köyünde yaşayan aynı aileden Remziye Daşcan (18), Mehmet Şahin Daşcan (10) ve Feride Daşcan (52), gece uyuyacakları esnada kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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