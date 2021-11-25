Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve çocuğu tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve çocuğu tedavi altına alındı.

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Zeliha A. ile oğlu Emrah A'yı baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit ettiği anne ve çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeliha A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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