Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

24.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:04
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyünde yaşayan aynı aileden 4 kişi, sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:04:20. #1.15#
title