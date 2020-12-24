Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı
24.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:04
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erikli köyünde yaşayan aynı aileden 4 kişi, sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya