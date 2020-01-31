Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

31.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:46
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.

İl ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen 30 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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