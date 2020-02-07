Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi
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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

07.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:31
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 2 kişi etkilendi

'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman mahallesinde C.K ve A.K. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler şahısları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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