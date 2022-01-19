Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişiyi jandarma kurtardı - Haberler
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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişiyi jandarma kurtardı

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişiyi jandarma kurtardı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bir hasta ile onu hastaneye götürmek isterken kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bir hasta ile onu hastaneye götürmek isterken kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Onevler köyünde kalp rahatsızlığı olan bir kişi sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın geleceği noktaya kadar hastayı götüren 9 kişi, yoğun kar yağışı sonrası mahsur kaldı.

Jandarma ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine 10 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta Gerger Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişiyi jandarma kurtardı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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