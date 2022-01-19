Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişiyi jandarma kurtardı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bir hasta ile onu hastaneye götürmek isterken kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.