Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişiyi jandarma kurtardı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bir hasta ile onu hastaneye götürmek isterken kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bir hasta ile onu hastaneye götürmek isterken kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Onevler köyünde kalp rahatsızlığı olan bir kişi sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın geleceği noktaya kadar hastayı götüren 9 kişi, yoğun kar yağışı sonrası mahsur kaldı.
Jandarma ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine 10 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta Gerger Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.