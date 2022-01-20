Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü - Haberler
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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktüADIYAMAN Adıyaman'da kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü

ADIYAMAN Adıyaman'da kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Bir çok işyerinin çatısı çöktü, araçlar mahsur kaldı.

Önceki gün başlayan kar yağışı ve tipi Adıyaman'da hayatı felç etti. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kent merkezinde yollar kapandı. Araçlar yollarda kaldı. Acil sağlık ekipleri vakalara iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyebildi.

24 saat kesintisiz yaşan kar bir çok işyerine zarar verdi. İş yerlerinin önünde bulunan çatılar çöktü, işyerlerinin camları kırıldı. Sabah işyerlerine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Tabelalar düştü, güneşlikler parçalandı.

Sabah araçlarıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar işe gidemedi. Araçlarını kardan temizlemeye çalıştı.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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