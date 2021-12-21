Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 4 mahallenin yolu kapandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 4 mahallenin yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden beri etkili olan kar yağışı sürüyor.

Kar nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 4 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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