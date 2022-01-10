Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 3 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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