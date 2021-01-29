Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ve 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ve 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik, Besni ve Tut ilçelerine bağlı 116 köy ile 145 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül