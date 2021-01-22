Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 17 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 17 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 7 köy yolu ve 17 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül