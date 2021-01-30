Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 208 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu ve 119 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu ve 119 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik, Besni, Gerger, Tut ilçelerine bağlı 89 köy ile 119 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül