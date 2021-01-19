Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı
19.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:04
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Tut, Sincik, Besni ve Gerger ilçelerine bağlı 207 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül