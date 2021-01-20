Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ve 69 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ve 69 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı 43 köy yolu ve 69 mezra ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül