Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

20.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:52
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ve 69 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ve 69 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı 43 köy yolu ve 69 mezra ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Selçuk Özdağ Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:57:58. #1.15#
title