Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

04.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:36
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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