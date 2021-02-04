Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül