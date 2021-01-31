Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

31.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:35
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN'da etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ADIYAMAN'da etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından 329 köy yolu ulaşıma kapanırken, 30 kişi ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu.

Adıyaman'da dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle günlük yaşamda aksaklıklar meydana geldi. Kar yağışının ardından kent merkezine bağlı 34, Gerger'de 45, Besni'de 67, Çelikhan'da 20, Gerger'de 45, Kahta'da 50, Gölbaşı'nda 30, Sincik'te 24 ve Tut ilçesinde 14 olmak üzere 329 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle, dün gece sobalarını söndürmeden uyuyan 30 kişi ise karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 30 kişinin tedavilerine başlandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinin zarar görmesi sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı yerlerde de çatı uçtu ve elektrik direkleri devrildi.Kar yağışı sonrası belediye ekipleri kent ve yollarda tuzlama yaparken, İl Özel İdaresi ise iş makineleriyle kapanan köy yolarını açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından çocuklar ise sokak ve parklarda kar topu oynayarak eğlendi.

Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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