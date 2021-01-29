Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

29.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:13

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Öte yandan yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezdeki cadde ve sokaklarda kar belediye kepçesi ile temizlenirken, Gölbaşı'nı il, ilçe ve köylere bağlayan yolların açılması için İl Özel İdare ve kaymakamlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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