Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

ADIYAMAN (AA) Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

KAHTA, ADIYAMAN (AA) - ADIYAMAN (AA) Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar sonrası tipinin de etkili olması nedeniyle ilçe merkezlerinde güçlükle sağlanıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kahta ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, kapanan yolları belediye ekipleri kar küreyerek temizliyor.

Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Kahta, kar, Güncel, Haber

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