Adıyaman'da kar sevinci
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Adıyaman'da kar sevinci

ADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.

13.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:45
Adıyaman'da kar sevinci

'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.Kentte  bu akşam saatlerinde kentinde başlayan kar yağışıyla birlikte Belediyesi ekipleri tarafından buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Kente 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda karın keyfini çıkartırken araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda bazı vatandaşlar kar üzerine kayarken bazı çocuklar ise kar topu oynadı.


Kaynak: DHA
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