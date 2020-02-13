Adıyaman'da kar sevinci

13.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:45

ADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.Kentte bu akşam saatlerinde kentinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Kente 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda karın keyfini çıkartırken araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda bazı vatandaşlar kar üzerine kayarken bazı çocuklar ise kar topu oynadı.

Kaynak: DHA