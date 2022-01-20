Adıyaman'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.