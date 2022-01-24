Adıyaman'da kar nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi - Haberler
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Adıyaman'da kar nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi

Adıyaman'da kar nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 25 ile 26 Ocak'ta ara verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 25 ile 26 Ocak'ta ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve çeşitli kurslar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler 25 ile 26 Ocak tarihlerinde tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan ve kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de aynı günlerde idari izinli sayılacak.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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