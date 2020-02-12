Adıyaman'da 'kar' nedeniyle eğitimi bir gün ara

12.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:59

ADIYAMAN ve ilçelerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Valiliği tarafından eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.Ayrıca, Sincik ilçesinde de hamile ve engelli kamu personelinin ise ilçe kaymakamlığı tarafından 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA