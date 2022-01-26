Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı - Haberler
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Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı

Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışı nedeniyle çöken çatının altında kalan 3 sokak köpeği ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışı nedeniyle çöken çatının altında kalan 3 sokak köpeği ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Bir süredir etkili olan kar yağışı, Kahta'da hayatı olumsuz etkiledi. Turgut Özal Mahallesi'ndeki kapalı durumda olan hayvan pazarının çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, pazarda köpeklerin olduğunu öğrendi. Köpeklerin olduğu yeri tespit eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı köpekler, bölgedeki veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı

Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı

Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı

Adıyaman'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan köpekler kurtarıldı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Güncel, Haber

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