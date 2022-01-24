Adıyaman'da kar nedeniyle çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Adıyaman'da kar nedeniyle çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman'da kar nedeniyle çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş hayvan telef oldu
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aşırı kar birikmesi sonucu çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aşırı kar birikmesi sonucu çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Mehmet Çatan'a ait besi çiftliğinin çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çatının çöktüğünü gören vatandaşlar, çiftlikteki hayvanları kurtarmak için yardıma gitti.

Tüm çabalara rağmen 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri çiftlikte incelemelerde bulundu.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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