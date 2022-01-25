ADIYAMAN'DA, KAR NEDENİYLE ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Haberler
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ADIYAMAN'DA, KAR NEDENİYLE ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, çatı katında karda mahsur kalan kedi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'da, çatı katında karda mahsur kalan Kedi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malazgit Mahallesi'nde tek katlı evin çatısında yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan bir kediyi fark edenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İharla gelen ekipler, çatı katındaki karı temizleyerek kediye ulaştı. Çatıdan indirildikten sonra bırakılan kedi gözden kaybolurken, mahalle sakinleri duyarlılığından dolayı ekiplere teşekkür etti.

ADIYAMAN'DA, KAR NEDENİYLE ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

ADIYAMAN'DA, KAR NEDENİYLE ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

ADIYAMAN'DA, KAR NEDENİYLE ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Polis, kedi, kar, Güncel, Haber

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