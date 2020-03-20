Adıyaman'da kar nedeniyle 77 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Adıyaman'da kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman'da kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ile Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde 30 köy ve 47 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, 70 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA