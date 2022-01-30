Adıyaman'da kar nedeniyle 76 yerleşim yerinin yolu kapandı

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar nedeniyle 76 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde 5, Gerger'de 50, Çelikhan ve Sincik'te 9'ar, Gölbaşı'nda 2, Kahta'da 1 olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.