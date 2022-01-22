Adıyaman'da kar nedeniyle 605 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar nedeniyle 141 köy, 464 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle Adıyaman merkezde 169, Çelikhan ilçesinde 39, Samsat'ta 22, Besni'de 53, Gölbaşı'nda 20, Sincik'te 66, Kahta'da 126, Gerger'de 110 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.