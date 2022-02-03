Adıyaman'da kar nedeniyle 23 yerleşim yerinin yolu kapandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kar nedeniyle 23 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gerger'de 13, Gölbaşı'nda 1 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.